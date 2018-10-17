Рога и копыта: в Екатеринбурге открылся первый форум с чучелами диких животных

21:40 | 22.10.2018

Фото: РИА «Новый день»

Сегодня в Екатеринбурге открылся Первый трофейный форум, организованный при поддержке свердловского правительства. Гостям выставки продемонстрировали черепа, шкуры и чучела убитых африканских животных, передают наши коллеги из РИА «Новый день».



Один из организаторов форума, Алексей Фисенко, представил свою большую коллекцию, состоящую из чучел бегемотов, крокодилов, зебр и антилоп. Охотник уверяет: такую охоту нельзя сравнивать с браконьерством, ведь выслеживание животного происходит в специальных заповедниках и вообще сама цель — особь, закончившая свой репродуктивный период.



В рамках форума на выставке также демонстрируются чучела, рога и черепа, добытые охотниками на Урале.



«Цель мероприятия — показать, к чему стоит стремиться. Не просто застрелить зверя на мясо, а добыть животное с высокими трофейными качествами. Это особая охота. Это элита охотничья. Я считаю, что это знаковое событие не только для Свердловской области или УрФО, но и для всей России. Подобными выставками региональная власть показывает пример отношения к охотничьему хозяйству. К той части населения, которая считает себя охотниками. Охотники — это самая активная, самая патриотически настроенная часть мужского населения страны. Те, кому небезразлично, что происходит вокруг него, что происходит в охотугодьях, на водоеме и в лесу», — уверен заместитель директора департамента государственной политики в области лесных ресурсов Минприроды РФ Андрей Филатов.



В рамках Первого трофейного форума охотники планируют обсудить увеличение штрафов за браконьерство и способы борьбы с незаконным видом охоты.