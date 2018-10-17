Проезд на электричке в Екатеринбурге подорожает в 2,5 раза

С 1 ноября в Екатеринбурге поднимут цены на проезд в пригородных электричках. Причём не на 1 рубль, как привыкли уральцы, а сразу в 2,5 раза — с 29 рублей до 73. Стоимость проезда будет варьироваться от расстояния поездки.Как пояснили «ВВ» в «Свердловской пригородной компании», стоимость проезда будет рассчитываться по зонам дальности. Всего их четыре. За первую зону (5 км) екатеринбуржцы заплатят 29 рублей, за вторую (6–15 км) — 43 рубля. За третью (16–25 км) и четвёртую (26–33 км) горожанам придётся заплатить 58 рублей и 73 рубля соответственно.Как пояснили в компании, таким образом они приводят тариф в соответствие постановлению РЭК Свердловской области. По этому же постановлению выросли цены на билеты во всём регионе.«Применение тарифов для соответствующей зоны поездки признано неизбежным для сохранения качества предоставляемых услуг. Восстановление прежней стоимости проезда возможно только после утверждения правительством Свердловской области отдельных тарифов для проезда в пригородных поездах городской электрички, с полной компенсацией выпадающих доходов перевозчика», — объяснили в организации.Фото: пресс-служба АО «Свердловская пригородная компания»