В Полевском неизвестный разлил ртуть в центре города

17:55 | 22.10.2018

В минувшие выходные в Полевском произошел инцидент, после которого местные жители стараются обходить стороной жилой дом, расположенный на улице Карла Маркса, 21. Как рассказали veved.ru горожане, неизвестный умышленно разлил ртуть в магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, гражданину Азербайджана Зауру Тагиеву, а также возле торговой точки. Обстоятельства ЧП установить не удалось, чем были вызваны действия злоумышленника, также пока остается загадкой.



«Теперь все прохожие ходят и дышат этим, а ведь в доме расположены не только квартиры, но и магазины, центральная детская библиотека, музейный комплекс», — говорят собеседники издания.