На Среднем Урале увеличилось количество мобильных супермаркетов. Список адресов

17:44 | 22.10.2018

В Свердловской области открылось 13 новых мобильных супермаркетов «МегаФона». Новые салоны связи появились в Екатеринбурге, Верхней Салде, Заречном, Камышлове, Невьянске, Нижнем Тагиле и Первоуральске.



Определить населенные пункты и районы, где в первую очередь необходимо развитие розничной сети, специалистам «МегаФона» помогла технология анализа больших данных (BIG Data). Так обезличенно анализируются мобильные интересы жителей, а также пешеходный трафик в месте, где потенциально может быть открыт салон связи.



«Безлимитный интернет — самый частый запрос, с которым свердловчане обращаются к нашим консультантам в салонах. Теперь, чтобы пользоваться полным безлимитом, 70 % наших новых абонентов подключают тарифы «Включайся», — рассказала Светлана Жмура, руководитель по продажам на массовом рынке «МегаФона» в Свердловской области.



На Среднем Урале открыто 93 салона связи «МегаФон». Ежемесячно их посещают более 600 000 человек. Жителей обслуживают консультанты, которые проходят профессиональную подготовку и обучение от телеком-экспертов. Они помогут настроить услуги в смартфоне, расскажут, как стать абонентом «МегаФона» без смены мобильного номера, примут платежи и ответят на вопросы.



Новые салоны открыты по адресам:



• Верхняя Салда, ул. Энгельса, 63

• Заречный, ул. Ленинградская, 9а

• Камышлов, ул. Ленина, 30

• Невьянск, ул. Матвеева, 10а

• Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 56

• Первоуральск, ул. Космонавтов, 13

• Екатеринбург: ул. Космонавтов, 86 (возле «Белка-Маркет»); ул. Билимбаевская, 15; ул. 8 Марта, 46 (ТРЦ «Гринвич»); ул. Карла Либкнехта, 22/1; ул. Малышева, 5 (ТЦ «Алатырь»), ул. Восточная, 158; ул. Кузнецова, 2а.



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