Следственные органы выясняют обстоятельства гибели электромонтёра в Нижнем Тагиле

16:06 | 22.10.2018

deti.mail.ru

Следственные органы проводят проверку по факту гибели электромонтёра в Нижнем Тагиле.



По информации ОАО «МРСК Урала», утром 22 октября на первой цепи воздушной линии 110 кВ «Вязовская – Салка» выполнялись плановые работы, в результате которых погиб сотрудник энергокомпании.



«По предварительной информации, трагический инцидент произошёл в результате поражения мужчины электрическим током. Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы», - сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.



На объекте было зафиксировано технологическое нарушение, в результате которого без электричества остались некоторые объекты «Уралвагонзавода» и часть частного сектора Дзержинского района, передает ИА «Все новости».