Уральский окружной военный суд оставил в силе приговор следователю, попавшемуся на взятке

15:26 | 22.10.2018

Фото: Уральский окружной военный суд

Уральский окружной военный суд оставил в силе приговор Екатеринбургского гарнизонного военного суда по громкому уголовному делу в отношении старшего следователя военного следственного отдела по Екатеринбургскому гарнизону Михаила Маркова, который был признан виновным во взяточничестве. Маркову было назначено наказание в виде штрафа в размере шести миллионов рублей с лишением звания «майор юстиции» и права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на пять лет. С данным приговором он не согласился и обжаловал его, но вышестоящая инстанция оставила его без изменения.



Михаил Марков был задержан с поличным 26 апреля 2017 года. Деньги передавались под контролем сотрудников УФСБ по Центральному военному округу. Поводом для задержания стало вымогательство Марковым денежных средств у военнослужащих Каткова и Валова за содействие при уклонении от уголовной ответственности.