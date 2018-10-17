Новости дня
15:11 | 22.10.2018
Бажов лидирует в конкурсе по присвоению имени аэропорту Кольцово
Отмечается, что пока по числу голосов, собранных Общественной палатой, лидирует Павел Бажов. Также предложены следующие претенденты: разведчик Николай Кузнецов, полководец Георгий Жуков, герои Советского Союза летчики Анатолий Серов и Григорий Бахчиванджи, почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области врач Семен Спектор, первый губернатор Свердловской области, а ныне член Совета Федерации России Эдуард Россель (хотя по правилам в качестве имен-претендентов не могут рассматриваться имена политиков последних 100 лет).
Принимать предложения от жителей до 28 октября будут не только в приемной, но и в аэропорту, на вокзале, а также на сайте.
Имена, которые наберут более 500 голосов, войдут в лонг-лист конкурса, после чего будет сформирован список имен-лидеров, а 8–30 ноября на сайте пройдет финальное голосование. Итоги станут известны 5 декабря.
Напомним, что в проекте участвуют 45 аэропортов России. Фактически переименования не будет. Как отметил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, имена выдающихся россиян, возможно, будут указываться на билетах.
Деятельность человека, чьим именем назовут аэропорт, может быть связана с наукой, литературой, общественными преобразованиями, военными победами, промышленным и экономическим развитием.
© «Вечерние Ведомости»
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