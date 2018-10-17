В поселке Энергетиков Серовского ГО разыскивают без вести пропавшую 54-летнюю женщину

14:40 | 22.10.2018

serovglobus.ru

В поселке Энергетиков Серовского городского округа пропала 54-летняя Татьяна Ушакова. Как рассказала ее дочь, днем 19 октября серовчанка вышла из дома и не вернулась, сообщает издание «Глобус».



«Мы думаем, что с собой она взяла сумку, телефон, ключи, документы, так как дома мы их не нашли. Вчера, 21 октября, мы написали заявление в полицию об исчезновении мамы», - рассказала дочь.



Приметы пропавшей: рост 155-160, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Была одета в синие штаны, желто-серую куртку.



Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ушаковой, просят обращаться по телефону 8 965 524 57 55 или в полицию.