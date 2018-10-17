В тагильскую колонию пытались пронести сим-карту осужденному террористу

14:32 | 22.10.2018

В минувшие выходные в ИК-13 в Нижнем Тагиле в помещении для досмотра личных вещей у гражданки, проживающей в Киргизии, прибывшей на длительное свидание к осужденному, обнаружена и изъята сим-карта, спрятанная ухищрённым способом во внутреннем кармане женской сумки среди личных вещей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.



В ведомстве отмечают, что осужденный отбывает наказание по весьма редким статьям УК РФ. Судя по всему, это либо бывший «боевик», ранее принимавший участие в боевых действиях на территории Сирии, либо участник запрещенной в России террористической организации. В частности, он осужден ч. 2 ст. 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации») и ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).