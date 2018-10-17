В Нижнем Тагиле зверски убиты женщина и ее 13-летняя дочь

13:54 | 22.10.2018

Фото: АН «Между строк»

Накануне вечером в Нижнем Тагиле, в квартире на Ленинградском проспекте, были убиты 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, об этом сообщает АН «Между строк» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.



«Женщина скончалась от ножевых ранений, а девочку, предположительно, задушили, она была связана. Предполагаемый преступник скрылся с места преступления. Возможно, было изнасилование, но результатов экспертизы ещё нет», — сказал собеседник издания.



Отмечается, что тагильчанка вела асоциальный образ жизни: по дому были разбросаны бутылки.



В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области обещали предоставить комментарий позднее.