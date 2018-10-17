Более 300 осужденных раньше срока вышли из мест лишения свободы в Свердловской области

13:33 | 22.10.2018

В связи с изменением законодательства 354 осужденных досрочно освобождены из мест лишения свободы в Свердловской области, 2121 осужденному снижен срок наказания.



«По результатам рассмотрения в судах Свердловской области материалов 354 осужденных граждан освобождены из мест лишения свободы (88 граждан освобождены из колоний-поселений, 250 осужденных — из колонии общего режима, 2 — из ЛИУ, 14 воспитанников Кировградской воспитательной колонии). 2121 осужденному снижен срок наказания, из них 1815 осужденным из колонии общего режима, 33 осужденным из ЛИУ и больниц, 196 осужденным из колонии-поселения, ВК — 77 осужденных», — уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.



При этом в пересмотре сроков отказано 92 осужденным.



Напомним, что, согласно изменениям в статье 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, установлен кратный зачет в срок отбытия наказания времени содержания под стражей (1 день в СИЗО за 1,5 в колонии). Это касается осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, колониях-поселениях, колониях общего режима.