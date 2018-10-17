Делегация Свердловской области посетила Будапешт. В планах – расширение сотрудничества в области медицины

12:00 | 22.10.2018

Свердловская область будет налаживать связи с Венгрией в области медицины. Делегация Среднего Урала во главе с министром здравоохранения Андреем Цветковым посетила Будапешт, где прошла Международная выставка здравоохранения и медицинских технологий HUNGAROMEDICA.



Так, в рамках визита представители свердловской делегации встретились с исполняющим обязанности торгового представителя Российской Федерации в Венгрии Павлом Ильиным. Обсуждались вопросы сотрудничества с Венгрией в сфере онкологии, кардиологии, реабилитации, а также вопросы подготовки кадров и организации медицинского туризма.



Кроме того, достигнута договорённость об организации обмена студентами с Университетом Земмельвейса и о проведении совместных исследований с Национальным институтом фтизиатрии и пульмонологии им. Корани.