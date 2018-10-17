В Екатеринбурге более 130 детей-сирот получили квартиры

11:42 | 22.10.2018

postroy-prosto.ru

В октябре 133 сироты получили жилье в Екатеринбурге. Для них построили дома на улицах Ангарской и Речкалова.



Общая площадь квартир на Ангарской составила 1,4 тысячи квадратных метров, на Речкалова – чуть более 3 тысяч квадратных метров. На строительство ушло 76,3 и 174,4 млн рублей соответственно.



С 2010 года 546 человек получили жилье по программе обеспечения жильем детей-сирот в Екатеринбурге.