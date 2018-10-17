На Городском пруду начали сносить незаконную полусферу

11:25 | 22.10.2018

ok.ru

В Екатеринбурге начали сносить незаконно установленную на городском пруду полусферу. За работы по сносу ответственно Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.



Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга принял решение о сносе незаконно размещенного на акватории пруда объекта в виде полусферы «Хаусбот «Яхта Лаванг».



Так как владелец не выполнил требование суда добровольно, вопросом сноса занялся взыскатель.



«Вопрос исполнения решения суда о сносе полусферы на акватории городского пруда решен. Решение суда будет исполнено», - сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев.



Напомним, что после сноса компания «Лаванг» намерена вернуть полусферу на законных основаниях – заключив договор водопользования.



Незаконный объект появился в 2014 году. С тех пор возникали разные версии, для чего он предназначен. Некоторые считали, что его построили к чемпионату мира по футболу. Сначала полусфера находилась у Театра драмы, потом ее переместили к ККТ «Космос».