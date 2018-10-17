Строительство ВСМ Челябинск – Екатеринбург одобрено экспертами

10:58 | 22.10.2018

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Проект высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск получил положительное заключение публичного технологического и ценового аудита обоснования инвестиций консалтинговой компании «Прайсвотерхаус Куперс». К аудиту технических решений был также привлечён Петербургский государственный университет путей сообщения, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.



Отмечается, что часть замечаний оперативно устранена, остальные комментарии рекомендовано учесть на следующей стадии реализации проекта – разработке проектной документации.



«Положительное заключение ТЦА – это позитивный сигнал и для федеральных органов власти, и для инвесторов. Третьей стороной дана оценка разработанной в ХП «УСМ» технической и сметной документации. Мы видим в этом подтверждение того, что проект, инициированный губернатором нашей области Борисом Дубровским, движется в правильном направлении», - сказал вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров.



Напомним, что ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Предполагается, что она станет частью ВСМ «Евразия» (Москва — Пекин) и создаст агломерацию Екатеринбург — Челябинск, третий по величине центр экономического роста в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.



Магистраль построят на принципах концессионного соглашения. По предварительным оценкам, ВСМ сократит время в пути до 1 часа 10 минут вместо нынешних пяти часов.