Для жителей ВИЗа сегодня будет работать горячая линия по вопросам отопления

10:18 | 22.10.2018

dagmintrud.ru

Администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга сегодня, 22 октября, с 15:00 до 17:30 будет принимать звонки от жителей по вопросам пуска тепла в жилые дома.



Ответит на вопросы исполняющий обязанности главы районной администрации Андрей Михайлович Морозов.



Телефоны горячей линии: +7 (343) 371-15-63, +7 (343) 371-96-18.



Напомним, что 12 октября власти отчитались о полном включении тепла в Свердловской области.