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09:59 | 22.10.2018

пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловский пожарный дознаватель стал чемпионом мира по гиревому спорту

Дознаватель отдела надзорной деятельности городского округа Пышма Михаил Квашнин стал победителем чемпионата мира по гиревому спорту в Даугавпилсе (Латвия), об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В классическом двоеборье Квашнин выполнил 145 толчков двух гирь по 32 кг и 195 рывков одной гири в 32 кг попеременно с одной сменой рук. Также в командной эстафете, в составе российской сборной, уралец совершил 71 толчок 32-килограммовой гири за три минуты.

«Конечно, от волнения на таких серьёзных стартах сложно избавиться. Важно контролировать себя, не давать волнению превращаться в мандраж, обращая его в здоровую спортивную злость, желание доказать прежде всего самому себе, что способен справиться с любой задачей», – поделился уралец.

Свердловский пожарный дознаватель стал чемпионом мира по гиревому спорту

© «Вечерние Ведомости»

 


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