Свердловский пожарный дознаватель стал чемпионом мира по гиревому спорту

Дознаватель отдела надзорной деятельности городского округа Пышма Михаил Квашнин стал победителем чемпионата мира по гиревому спорту в Даугавпилсе (Латвия), об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.В классическом двоеборье Квашнин выполнил 145 толчков двух гирь по 32 кг и 195 рывков одной гири в 32 кг попеременно с одной сменой рук. Также в командной эстафете, в составе российской сборной, уралец совершил 71 толчок 32-килограммовой гири за три минуты.«Конечно, от волнения на таких серьёзных стартах сложно избавиться. Важно контролировать себя, не давать волнению превращаться в мандраж, обращая его в здоровую спортивную злость, желание доказать прежде всего самому себе, что способен справиться с любой задачей», – поделился уралец.