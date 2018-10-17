Ольга Котлярова возглавила информационно-аналитический департамент администрации Екатеринбурга

09:46 | 22.10.2018

екатеринбург.рф

Ольга Котлярова назначена исполняющим обязанности начальника информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга. До этого она работала заместителем начальника департамента. Кто возглавит департамент на постоянной основе, пока неизвестно.



Котлярова является чемпионкой мира и Европы по бегу, призёром Олимпийских игр. Окончила Уральский государственный экономический университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит», а также Уральскую академию государственной службы по направлению «государственное и муниципальное управление».