15 декабря в Екатеринбурге пройдут бои Александра Емельяненко и Шлеменко

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко. Фото: ТАСС

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко. Фото: ТАСС

Как сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions, на 15 декабря запланированы поединки российских бойцов смешанного стиля Александра Емельяненко и Александра Шлеменко в Екатеринбурге. Соперники бойцов сейчас определяются. Площадкой проведения станет «Екатеринбург-ЭКСПО».«Турнир запланирован на 15 декабря, он будет проходить в «Екатеринбург-Экспо», где состоялся четвертьфинал (Всемирной боксерской) суперсерии (WBSS). Это будет яркое завершение года. Запланировано на данный момент два главных боя: у Александра Шлеменко и Александра Емельяненко. Соперники сейчас определяются», - говорится в сообщении пресс-службы промоутерской компании.Отметим, что на счету Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья. У Шлеменко — 56 побед и 12 поражений.