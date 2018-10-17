В Нижних Сергах загорелась частная баня

17:37 | 21.10.2018

Фото: pikabu.ru

Сегодня днём в Свердловской области в городе Нижние Серги на улице Коммунаров загорелась частная баня: огонь распространился на 30 квадратных метрах территории и повредил кровлю и стены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



На месте возгорания работали 6 спасателей и 2 единицы техники. С огнем удалось справиться за несколько минут. Информации о пострадавших нет.



В настоящий момент причина возгорания пока неизвестна.