В Екатеринбурге автомобиль сбил женщину с двумя детьми

11:21 | 21.10.2018

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга.

Вчера днем в Екатеринбурге водитель автомобиля Subaru Impreza сбила трех человек – женщину и с двумя детьми, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. ДТП случилось на улице Титова.



Как сообщили в ГИБДД, по словам виновницы аварии, та не заметила пешеходов. Водитель въехала в левую часть коляски, где находился годовалый ребенок.



В ДТП пострадали двое детей – годовалая и шестилетняя девочки. Они были доставлены в больницу №9, где врачи диагностировали ушиби и отпустили детей домой. Мать девочек не пострадала.