Сергей Шнуров привезёт «Ленинград» на «Екатеринбург Арену»

19:55 | 20.10.2018

Фото: ru.sputnik.md

Сергей Шнуров и группа «Ленинград» в будущем году приедут на Урал, чтобы дать концерт на «Екатеринбург Арене». Концертная программа ожидается уникальной – в стиле карнавала Cirque du Soleil.



Организаторы рассчитывают собрать в целом более 400 тысяч зрителей в девяти городах страны. Выступления пройдут на спортивных аренах городов, принявших этим летом чемпионат мира по футболу: в Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Ростове, Волгограде и Санкт-Петербурге.



«Для тура разработана особая программа. Я провожу параллель с карнавальным действием. Мы будем разрабатывать некие сценические декорации, делать специальное шоу. Это будет уникальная программа, я бы хотел, чтобы это было похоже на Cirque du Soleil с каким-то музыкальным сопровождением», – цитирует Шнурова ТАСС.



Отметим, что накануне группа провела грандиозный концерт на стадионе Санкт-Петербурга. Шоу посетили более 65 тысяч зрителей – это больше, чем число футбольных болельщиков, посещавших в Северной столице матчи ЧМ-2018.