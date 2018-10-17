В Верхнем Тагиле грабитель с ножом напал на продавщицу магазина

19:29 | 20.10.2018

Фото: w-ip.ru

В Верхнем Тагиле в Свердловской области вооружённый холодным оружием мужчина напал на торговую точку. Угрожая продавщице ножом, грабитель забрал из кассы всю выручку.



Инцидент произошёл накануне в торговой точке на улице Маяковского. Около 15 часов дня местный житель в маске и с ножом ворвался в магазин и силой отнял у 29-летней продавщицы всю выручку – 7 тысяч рублей.



Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Подозреваемым оказался 28-летний безработный мужчина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Максимальный срок наказания по данной статье составляет 8 лет лишения свободы.