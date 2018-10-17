В Екатеринбурге на заводе им. Калинина рабочий разбился, упав с крыши

17:53 | 20.10.2018

Фото: zik-ekb.ru

Несчастный случай произошёл сегодня на территории машиностроительного завода имени Калинина в Екатеринбурге. Во время выполнения кровельных работ рабочий сорвался с крыши.



40-летний мужчина получил многочисленные травмы разной степени сложности, но остался жив. На скорой его доставили в одну из городских больниц. ЧП произошло около десяти утра. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга начала проверку в связи с травмированием человека на производстве.



Сейчас устанавливается, какую подрядную организацию представлял рабочий и был ли он трудоустроен официально, а также то, соблюдались ли при проведении работ на высоте все необходимые требования безопасности, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Получить оперативный комментарий на заводе не удалось. За подробностями в приёмной предприятия посоветовали обратиться в понедельник.



Отметим, что повод проверить ЗиК возник ещё осенью два года назад. Тогда с крыши здания сорвалась кровля, под которой погибли 4 человека. В ходе расследования выяснилось, что ещё летом 2016-го пострадавший цех был признан аварийным.