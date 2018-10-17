«Смотрящий за Верхотурьем» порезал себе горло в тюрьме

15:34 | 20.10.2018

Фото: аккаунт Сергея Машагина в соцсетях

Осуждённый на 16 лет криминальный авторитет Сергей Машагин, которого называют «смотрящим за Верхотурьем», находясь в лечебно-исправительном учреждении Нижнего Тагила, порезал себе горло. Об этом сообщил эксперт Межрегионального центра прав человека Марина Чувакина.



По сведениям правозащитников, акт членовредительства заключённый совершил в знак протеста против режима своего содержания: страдая туберкулёзом, он сидит в камере без отопления и тёплой одежды.



В ГУФСИН по Свердловской области подтвердили факт ЧП.



— Повреждения, которые нанёс себе осуждённый, оказались поверхностными, ему оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается, — сообщили в пресс-службе исправительного ведомства. — Заключённый поставлен на учет как лицо, склонное к членовредительству. С ним работают психологи, никаких требований он не выдвигал. Температура в камере нормальная, одеждой он обеспечен.



Также, по словам представителей ГУФСИН, осуждённый известен как злостный нарушитель порядка: с момента отбывания наказания он совершил более 120 нарушений режима. После случившегося он переведен в ШИЗО.



Напомним, Сергея Машагина, носящего титул «смотрящего за Верхотурьем», осудили в январе этого года за вымогательство денег и похищение документов. По версии следствия, банда Машагина много лет терроризировала город в Свердловской области. Обо всех проделках криминального авторитета полиция узнала от одного из пострадавших, который под страхом смерти в подробностях рассказал правоохранителям о деятельности банды. Именно его в 2015 году группировка вывезла на кладбище и вымогала деньги, угрожая, что в случае невозвращения требуемой суммы — 100 тысяч рублей — его закопают в специально подготовленную для него могилу. Для убедительности головорезы отстрелили пострадавшему палец на ноге.



В январе этого года суд приговорил Машагина к 16 годам в колонии особого режима, его подельники получили от 8 до 12 лет тюрьмы.