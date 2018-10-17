«Испластали, как тесто для спагетти»: под Екатеринбургом начали массово вырубать деревья в лесопарке ради строительства велодорожки

14:14 | 20.10.2018

Фото: Е1

Жители Берёзовского в шоке: местную тропу здоровья начали вырубать ради строительства пятикилометровой велодорожки. Администрация округа разрешила избавиться от почти полутора тысяч пихт и елей. Подрядчик — компания ООО «СтройСервис НТ» — должен завершить работы в течение двадцати дней.



— Ради этой тропы здоровья немало людей купили жильё именно в Березовском. Это было сердце города! Место силы! Сейчас это сердце вырвали с мясом, — рассказала нашим коллегам из Е1.RU местная жительница. — Мы учим детей беречь природу, с трепетом относиться к ней. А что на деле? Любимый лесопарк испластали, как тесто на спагетти. Дети идут в садик и плачут. Спрашивают у мам, где теперь будут жить те два бельчонка, что они недавно кормили. Кормушка висела на сосне, которой больше нет... И мамы тоже плачут, и даже папы. Нож в спину! Вот что такое «устройство парка» на тропе здоровья.



По информации местного издания «Золотая горка», зимой пятикилометровая велодорожка будет превращаться в лыжную трассу. Стоимость всего проекта – 42 миллиона рублей, причём местный бюджет вложит из этой суммы только 10%, остальные 90% останутся за областным бюджетом.