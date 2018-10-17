В ДТП под Новой Лялей погибли четыре человека

13:51 | 20.10.2018

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В ночь на 20 октября на 284-м километре автодороги Серов – Екатеринбург столкнулись два автомобиля. В результате четыре человека погибли, один госпитализирован.



По информации сотрудников ГИБДД, аварию спровоцировал водитель иномарки Mitsubishi Lancer, двигавшийся со стороны областного центра. Чтобы обогнать двигающийся впереди автомобиль, водитель иномарки выехал на встречную полосу, но не рассчитал расстояния и врезался в отечественную Lada Granta, двигающуюся по направлению к Екатеринбургу.



Водитель иномарки и два его пассажира погибли на месте. Водитель отечественного автомобиля также скончался. Пассажира Лады доставили в больницу.



Сейчас МВД устанавливает личности пассажиров иномарки. На данный момент известно только, что стаж водителя Лады был 10 лет, водителя Mitsubishi – жителя посёлка Лобва – 3 года.