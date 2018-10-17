Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 19 октября 2018 года

10:59 | 20.10.2018

За прошедшие сутки с 08:00 19.10.2018г. до 08:00 20.10.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 165 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 81 преступное деяние. Из них: два факта умышленного причинения вреда здоровью, один разбой, семь грабежей, 23 кражи, в том числе три квартирные, три угона автотранспорта, 11 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 10 фактов хранения и один факт сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, ещё 5 человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 7 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 5712 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовался 21 сотрудник полиции, 2 сотрудника ОВОЛ Росгвардии и 17 представителей частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.