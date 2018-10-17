В Екатеринбурге в домах на Шевченко из-за аварии снизили отопление

10:53 | 20.10.2018

Фото: smolnarod.ru

В Екатеринбурге после аварии на теплотрассе в районе улицы Шевченко в домах, близких к очагу прорыва гейзера с горячей водой, снизили отопление.



«На период проведения работ отопление и горячее водоснабжение организовано по затухающей схеме, температурные параметры подаваемой воды снижены до плюс 50 градусов. Учитывая температуру наружного воздуха, температура в жилых помещениях не опустится ниже нормативной», — заверили в пресс-службе АО «ЕТК».



Напомним, этой ночью в уральской столице на перекрёстке улиц Луначарского – Шевченко прорвало трубу с горячей водой. Вода из гейзера высотой несколько метров затопила не только проезжую часть, но и дворы. По информации ЕТК, аварию планируется устранить сегодня до десяти вечера.