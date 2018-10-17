Дочь бывшего замглавы администрации губернатора Свердловской области прошла на шоу «Голос» ВИДЕО

10:42 | 20.10.2018

Фото: скрин с видео шоу "Голос" на Первом канале

Дочь бывшего первого замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексея Багарякова Арина приняла участие в шоу «Голос» на Первом канале Девушка исполнила песню Yesterday группы The Beatles и попала в команду Ани Лорак — правда, почти в самый последний момент.



Жюри отметило, что Арина очень сильно волновалась, поэтому они не сразу поняли, какую песню поёт девушка.



– Вы так сильно волновались, что очень сложно было расслышать какое-то реальное пение, – сказал Константин Меладзе. – А волновались потому, что интерпретация вам не подходит. Нужно петь песни, которые больше соответствуют вашему возрасту и внешнему виду, то есть проще, чувственнее. Не выделываться, а просто петь.







Сергей Шнуров также не остался в стороне и в свою очередь поинтересовался у Арины, какую музыку слушает она. Девушка ответила, что популярные сейчас Гречка и Монеточка не интересуют её так, как джаз.



Выглядела Арина напряженной, поэтому Ани Лорак призвала свою новую участницу не грустить и улыбнуться, ведь в проект она прошла.