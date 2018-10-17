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10:26 | 20.10.2018

Фото: m.e1.ru

В Екатеринбурге грузовой поезд насмерть сбил пожилого мужчину

Сегодня стало известно о трагедии на станции Екатеринбург-Сортировочный, которая произошла ещё накануне утром. 19 октября в 5:39 утра грузовой поезд насмерть сбил пожилого мужчину.

«Рано утром нашли труп старика, его пополам разрезал поезд», — рассказал нашим коллегам из E1.RU очевидец.

Эту информацию подтвердили в управлении МВД России по УрФО на транспорте. В ведомстве отмечают, что при пенсионере не было документов, поэтому его личность невозможно установить. В настоящее время его тело направили в морг.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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