В Екатеринбурге грузовой поезд насмерть сбил пожилого мужчину

10:26 | 20.10.2018

Фото: m.e1.ru

Сегодня стало известно о трагедии на станции Екатеринбург-Сортировочный, которая произошла ещё накануне утром. 19 октября в 5:39 утра грузовой поезд насмерть сбил пожилого мужчину.



«Рано утром нашли труп старика, его пополам разрезал поезд», — рассказал нашим коллегам из E1.RU очевидец.



Эту информацию подтвердили в управлении МВД России по УрФО на транспорте. В ведомстве отмечают, что при пенсионере не было документов, поэтому его личность невозможно установить. В настоящее время его тело направили в морг.