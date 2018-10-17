В центре Екатеринбурга прорвало трубу с кипятком ВИДЕО

10:18 | 20.10.2018

Фото: smolnarod.ru

Этой ночью в самом центре Екатеринбурга – на пересечении улицы Шевченко – Луначарского прорвало трубу с кипятком. Гейзер высотой несколько метров затруднил движение транспорта, теперь дежурящие на месте экипажи ДПС закрыли проезд по мосту к улице Советской.







Из-за непредвиденной аварии затопило не только проезжую часть, но и дворы. Сейчас на месте работает аварийная бригада.



Между тем, аварии водопровода горячего водоснабжения могут быть опасны. В конце сентября в Санкт-Петербурге из-за прорыва водопровода погибли два человека: кипяток из лопнувшей трубы хлынул в расположенное в полуподвальном помещении кафе, где находились посетители.