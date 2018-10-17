В Екатеринбурге могут снести памятник конструктивизма рядом с ТЦ «Limerance»

21:19 | 19.10.2018

Фото: wikimapia.org

Судьба дома на Воеводина, 6, являющегося памятником конструктивизма, под вопросом. Арендаторы помещений в «соседе» ТЦ «Limerance» активно говорят о скором переезде.



«Говорят, что будут закрывать здание, но нас пока оставили. Что будет дальше — непонятно. Может, будут ремонтировать, но, наверное, сносить. Пока работаем», — поделилась с нашими коллегами из «ФедералПресс» продавщица продуктового магазина, расположенного в здании.



«ФП» подчёркивает, что из здания начали активно съезжать компании, арендовавшие там офисы. Напомним, в 2013 году на этом месте планировалось построить вторую очередь ФЦ «Лимеранс», однако защитникам памятников архитектуры в Екатеринбурге удалось предотвратить разрушение дома, построенного в стиле конструктивизма.



Отметим, что административное здание на Воеводина, 6, входит в ансамбль с Домом обороны (ДОСААФ) и является его собственностью, правда, не на местном уровне, а на федеральном.



До пресс-секретаря федеральной ДОСААФ в Москве дозвониться не удалось, в региональном отделении ответить на вопрос о перспективах сноса или реконструкции не сочли возможным.