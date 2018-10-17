Екатеринбурженка стала чемпионкой мира по шахматам

20:48 | 19.10.2018

Фото: obltv

Воспитанница Гроссмейстерского центра при президенте Федерации шахмат Свердловской области екатеринбурженка Лея Гарифуллина завоевала титул чемпионки мира по быстрой игре в шахматы среди девушек до 14 лет.



Почётный титул уралочка, подопечная гроссмейстера Андрея Шариязданова, получила в Греции. Из 9 побед подряд она набрала 7,5 балла, сыграв последнюю игру вничью и опередив соперницу — китаянку Кайю Нинь — на полбалла.



Как отмечают в Свердловской федерации шахмат, начала Лея выступление на турнире с неожиданного поражения Лие Кармангалиевой из Казахстана, чей рейтинг почти на 300 пунктов ниже. Это не расстроило чемпионку России, и дальше она одержала семь побед подряд. В заключительном туре ей достаточно было не проиграть китаянке, и она добилась ничьей, став чемпионкой мира по блицу.