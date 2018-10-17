Со следующей недели Екатеринбург будет обсуждать реализацию новой транспортной схемы

20:35 | 19.10.2018

Фото: djinjik.ru

Новый глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что рабочая группа начнёт обсуждать новую транспортную реформу уральской столицы уже в следующий понедельник, 22 октября. Ожидается, что уже в начале следующего года итоговый проект согласуют с Екатеринбургской городской думой, а дальше до 2035 года его будут реализовывать.



Сегодня, во время выездного совещания, Высокинский лично проверил материально-техническое состояние общественного транспорта.



«Очень важно было еще раз все посмотреть, прежде чем приступить к реализации новой транспортной схемы», — отметил глава Екатеринбурга.



Отметим, что только на обсуждение идей по модернизации городского транспортного сообщения власти готовы выделить 26 миллионов рублей.