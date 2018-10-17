В Екатеринбурге появится необычный пешеходный мост, соединяющий «Сима-Ленд» с ЭКСПО-центром

Уральские бизнесмены — глава ТЦ «Сима-Ленд» Андрей Симановский и собственник «Терминала Чкаловский» Андрей Хорошавин — договорились о строительстве на Кольцовском тракте необычного пешеходного моста, который соединит торговый центр с Международным выставочным центром. В настоящее время дизайн-проект находится на последнем этапе разработки, но уже известно: пешеходный мост будет иметь форму этакого «уральского полоза» из сказа Бажова.Проект строительства нового чуда курирует бывший глава градостроительного совета Екатеринбурга Михаил Вяткин. По его словам, концепцию «уральского полоза», разработанную в архитектурной мастерской Валерия Баранцева, выбрали единогласно: сами бизнесмены, Вяткин и губернатор с мэром.«Выбрали вариант Баранцева под условным названием „Уральский полоз“. У него переход в виде полоза, а на двух разных концах гора Хрустальная и гора Медная. Уральская тематика. Пока не знаю, что получится, идею прорабатывают», — рассказал Вяткин.Отметим, что половину затрат на строительство моста точно обеспечат Симановский и Хорошавин — они выделят по 150 миллионов рублей. Ещё 300 они намерены просить у областного бюджета. Однако на чьём балансе будет мост — пока не известно. Рядом с мостом, отмечает Вяткин, будет автобусная остановка, благодаря которой посетителям будет проще попадать в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».«Сейчас туда тяжело проехать, надо возвращаться, крутиться на развязке, чтобы попасть в "Екатеринбург-ЭКСПО"», — говорит куратор проекта.Спонсоры хотят, чтобы хотя бы каркас моста был построен уже к лету 2019 года, когда в Екатеринбурге пройдёт саммит GMIS-2019, на который приедут президенты десяти стран. Михаил Вяткин отмечает: чтобы реализовать этот план, надо поторопиться с доработкой эскиза.