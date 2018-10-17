Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель поддержал идею назвать Кольцово в честь него

19:46 | 19.10.2018

Фото: kompravda.eu

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что поддержит екатеринбуржцев, если в качестве нового названия для аэропорта Кольцово они выберут его имя. Напомним, в рамках проекта «Великие имена России» 45 аэропортов страны должны получить имена известных соотечественников вдобавок к своим прежним названиям.



Эдуард Эргартович, который сегодня представляет свой регион в Совете Федерации, напомнил о своих заслугах в строительстве крупного авиахаба.



«Всякие имена у нас применяются в большинстве случаев, когда человек умирает. Но я ещё не умер. Но это уже мнение коллектива будет. Я всё время избирался народом, против народа я возражать не смогу. Если будет большинством голосов определяться, препятствовать не буду. Если народ так считает, пусть решает. Только благодаря мне аэропорт и был построен. Я три года занимался усиленно этим делом, пробивал. Потому что это не государственные деньги, это частные деньги. И я решил эту проблему. Построил современный аэропорт на 15 миллионов пассажиров в год», — подытожил Эдуард Россель.



Отметим, что варианты второго имени для Кольцово на этой неделе обсуждались на заседании Общественной палаты Свердловской области. По мнению экспертов, продвигающих проект, присвоение имени аэропорту положительно скажется на его имидже: гости города станут больше узнавать историю Урала. Среди самых частых вариантов названия аэропорта — Татищев, Бажов и, как ни странно, Чайковский.