Свердловская область заключила договор о развитии трансплантологии

17:45 | 19.10.2018

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков и директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова академик Сергей Готье подписали договор-соглашение о развитии трансплантологии на Урале. Согласно документу, федеральный центр будет оказывать региону организационную и практическую поддержку.



«Наша задача — делать в два раза больше трансплантаций. Технические возможности есть. Необходимо понимание людей, что за каждой трансплантацией стоит спасенная человеческая жизнь. Будет понимание в обществе — больше будет доноров, а значит, больше будет спасенных жизней», — отметил Андрей Цветков.



В Свердловской областной клинической больнице № 1 с 1990 года проведена 581 пересадка почки, с 2005 года — 145 пересадок печени, с 2006 года — 59 пересадок сердца, с 1987 года — 541 пересадка костного мозга.