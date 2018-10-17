Свердловским пенсионерам на 335 рублей увеличат прожиточный минимум

17:21 | 19.10.2018

kmvexpress.ru

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрят законопроект о повышении прожиточного минимума для пенсионеров в следующем году.



Согласно документу, прожиточный минимум увеличат на 335 рублей: с 8 511 до 8 846 рублей. Рост составит 3,9 %.



«Увеличение в 2019 году величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области до уровня 8 846 рублей в месяц будет способствовать повышению уровня жизни и социальной защищенности пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Отмечается, что дополнительных средств областного бюджета на выплату социальных доплат к пенсии не потребуется. Эти расходы будут покрыты за счет трансфертов из Пенсионного фонда России.