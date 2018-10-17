Двух екатеринбуржцев подозревают в серии краж сотовых телефонов в Перми

16:44 | 19.10.2018

скрин видео пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю

Жители Екатеринбурга 19 и 23 лет обвиняются в серии краж сотовых телефонов из магазинов Перми.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, в ноябре 2017 года злоумышленники похитили сотовые телефоны на 2 млн рублей из магазина цифровой техники на улице Маршала Рыбалко.



Уральцев задержали в мае 2018 года. Сейчас их обвиняют уже в четырёх кражах.



По версии следствия, молодые люди приезжали в Пермь накануне планируемого преступления, снимали жилье и тщательно готовились, а кражи совершали ночью. Сотовые телефоны обвиняемые продавали через сайты бесплатных объявлений, вырученные деньги спускали на развлечения.