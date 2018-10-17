В Серове уничтожено 246 кг винограда и яблок

16:00 | 19.10.2018

fruitinfo.ru

Сотрудники свердловского управления Россельхознадзора и Свердловской транспортной прокуратуры нашли в торговых объектах города Серова запрещенную к ввозу в РФ продукцию: 21 ящик винограда (202,6 кг) и три коробки яблок (43,3 кг) неустановленного происхождения.



Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, продукция изъята из оборота и уничтожена на полигоне бытовых отходов. Всего с начала 2018 года в Свердловской области уничтожено 33,435 тонны запрещенной плодоовощной продукции.