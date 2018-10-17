Директора белоярского МУПа обвиняют в злоупотреблении полномочиями

15:32 | 19.10.2018

metrtv.ru

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий Белоярского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемый подписал акты по фактически не выполненным работам по замене теплотрассы в посёлке Белоярский, а также по капитальному ремонту наружных сетей водопровода в селе Косулино. Ущерб для бюджета составил несколько миллионов рублей.



Сейчас по данному делу ведётся расследование.