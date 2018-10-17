На цветы и конфеты: екатеринбургским депутатам могут увеличить размер компенсаций

15:00 | 19.10.2018

Депутатам Екатеринбургской городской думы могут увеличить размер компенсаций расходов на депутатскую деятельность. Соответствующее предложение готовит председатель думы Игорь Володин.



Компенсации планируется увеличить с 60 до 80 тысяч рублей. Эти средства расходуются в том числе на участие депутатов в поздравительных мероприятиях. Например, на цветы и конфеты.



«Мы работаем в интересах жителей, поэтому таким образом хотели как-то этот пробел сбалансировать», — сказал Володин.



Отметим, что вопрос об увеличении размера компенсаций будет решаться самой думой.