Жёсткая автомобильная «заруба» на улице Щербакова в Екатеринбурге, но, к счастью, обошлось без жертв

Сразу пять иномарок: Lexus, BMW, Audi, Skoda и Mitsubishi — оказались «втянутыми» в ДТП, которое произошло сегодня утром на улице Щербакова в Екатеринбурге.Обломки от автомобилей, впрочем, как и сами машины, после столкновения разлетелись в разные стороны, отдельные оторванные детали залетели даже в рядом находившиеся автомобили. Особенно сильно в ДТП пострадали два автомобиля — BMW и Lexus, машины сильно помяты, у одной из них оторвано колесо.К счастью, несмотря на серьёзные повреждения, которые автомобили получили в аварии, обошлось без жертв, тем не менее два человека были госпитализированы.«Водитель автомобиля Lexus двигался со стороны центра в направлении Химмаша. В какой-то момент не справившись с управлением автомобилем, он задел бордюр, после чего его выбросило на полосу для встречного движения. Там он столкнулся с Audi, далее Audi столкнулась с BMW, а BMW, в свою очередь, с автомобилем Skoda, осколки и зеркало от Skoda отлетели в Mitsubishi», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.После ДТП на улице Щербакова со стороны Уктуса образовалась километровая пробка.Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте», сервис «Яндекс.Карты»