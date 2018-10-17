Территорию будущего туристического кластера «Гора Белая» разделили на функциональные зоны

14:16 | 19.10.2018

Департамент информационной политики Свердловской области

Рабочая группа по созданию туристического кластера «Гора Белая» определила границы и функциональные зоны рекреации.



В состав кластера войдут следующие функциональные зоны: природно-рекреационная (поселок Еква, село Сулем, деревни Харенки, Усть-Утка и Баронская), зона семейного и историческо-культурного отдыха (поселок Висимо-Уткинск, Висим, Уралец и деревня Захаровка), территория самого горнолыжного комплекса «Гора Белая» (поселки Черноисточинск и Студеный).



На заседании рабочей группы сегодня, 19 октября, представлен новый руководитель ГЛК «Белая» - многократный чемпион России по компакт-спортингу, чемпион СССР по стендовой стрельбе, директор некоммерческого партнерства «Спортинг-центр «Демидовский» Максим Николаев.



Напомним, что 17 июля депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили законопроект, направленный на создание туристического кластера «Гора Белая», который разместится на территории от поселка Черноисточинск до Усть-Утки (в 40 км от Нижнего Тагила). На горнолыжном курорте должны появиться новые спуски, подъемники, гостиница, спортивная площадка, а также тематический парк развлечений по мотивам «горнозаводской цивилизации».



Ранее сообщалось, что кластер займет территорию в 2,5 тысячи гектаров и охватит 15 населенных пунктов, для каждого из которых подготовлена модель развития. РБК сообщал, что реализация проекта оценивается в 45 млрд рублей. Туристический поток, по подсчетам, вырастет в два раза (в настоящее время — около 270 тысяч человек в год).