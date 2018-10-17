В свердловском селе произошла авария на газопроводе. Из школы и детского сада эвакуировали детей

Сегодня днем, 19 октября, в селе Бакряж Ачитского городского округа произошла авария на газопроводе: в результате раскопочных работ на улице Заречной поврежден газопровод диаметром 63 мм.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, газ перекрыт. Жизнеобеспечение населения не нарушено, так как данный газопровод не питает жилой сектор и социально значимые объекты.Тем не менее из расположенных неподалеку школы и детского сада в целях безопасности эвакуированы 105 детей и 15 сотрудников.