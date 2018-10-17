В Свердловской области разыскивают пропавшего в Карпинске пенсионера. Нужна помощь

13:13 | 19.10.2018

Отделом полиции № 32 МО МВД России «Краснотурьинский» разыскивается без вести пропавший Раков Алексей Кузьмич, 1940 года рождения, который 14 октября 2018 года около 16:00 ушел из дома в г. Карпинске в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не известно.



Приметы разыскиваемого: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы светлые с проседью, глаза светлые, на лице щетина. Страдает потерей памяти, плохо ориентируется в пространстве.



Был одет: меховая безрукавка зеленого цвета, брюки серого цвета, сланцы синего цвета, кепка черного цвета.



Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам 8 (34383) 3-34-33, 3-40-79 — МО МВД России «Краснотурьинский», а также по номеру единого экстренного канала 102/112 (для всех операторов мобильной связи).