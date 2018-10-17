Уральские таможенники оформили более 400 кг декораций для спектакля израильской группы в Екатеринбурге

Кольцовские таможенники оформили декорации весом более 400 кг для спектакля израильской театральной группы Inbal Pinto & Avshalom Pollak Dance Company.«Восемь авиапалет прилетели в Екатеринбург из Тель-Авива. Среди груза — осветительные приборы, задники и кулисы, пратикабли и подвесные конструкции для акробатических трюков. Таможенный контроль в грузовом терминале аэропорта Кольцово занял около 4 часов», — рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.Отмечается, что артисты не платили сборы за таможенное оформление, так как воспользовались возможностью временного ввоза.Коллектив представит спектакль в субботу в рамках фестиваля «Урал Опера Балет Фест».