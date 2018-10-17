В День народного единства в уральской столице организуют крестный ход

11:59 | 19.10.2018

пресс-служба Екатеринбургской епархии

4 ноября, в День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери, Екатеринбургская епархия организует крестный ход.



Начало ориентировочно в 11:15. Маршрут пройдет от Свято-Троицкого кафедрального собора (ул. Розы Люксембург, 57а) до Храма на Крови. Участники шествия сделают две остановки для молебна – у храма «Большой Златоуст» и часовни святой великомученицы Екатерины на площади Труда.



Как рассказали в пресс-службе епархии, крестный ход возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.