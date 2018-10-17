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11:22 | 19.10.2018

fondnika.ru

В Асбесте приостановлена деятельность завода, превысившего нормы выбросов вредных веществ

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура на основании обращений жителей Асбеста провела проверку деятельности завода по производству сухих строительных смесей (ООО «Гранула»).

Установлено, что предприятие превысило допустимые нормы по выбросам оксида углерода в 7,69 раза. При этом срок действия разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух истекает менее чем через месяц.

В отношении организации и ее генерального директора возбуждены административные дела. В итоге руководство предприятия приняло решение приостановить деятельность производственной площадки до устранения нарушений.

© «Вечерние Ведомости»

 


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